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    У прилетевших в Казахстан 1 946 авиапассажиров были справки с отрицательным ПЦР

    4 Марта 2021, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов. У 1 946 авиапассажиров из 2 302 были справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.

    3 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, Великобритании, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 2 302 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 946 человек, без справок прибыло 356 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 519 пассажиров, со справками - 1 484, без справок - 35;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 543 пассажира, со справками - 300, без справок - 243;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 1 пассажир прибыл со справкой;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 101 пассажир прибыл со справкой;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 138 пассажиров, со справками - 60, без справок - 78.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 246 граждан РК, прилетевших в Казахстан 2 марта, тестирование показало отрицательный результат.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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