У прилетевших из ОАЭ и Египта троих казахстанцев обнаружили коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 января на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ и Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 1 453 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 217 человек, без справок прибыли 236 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 688 пассажиров, со справками - 624, без справок - 64;

в аэропорт г. Алматы – 4 рейса, 740 пассажиров, со справками - 568, без справок - 172;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 25 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, из 433 граждан РК, прилетевших без справок в РК 28 января 2021 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 2 пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.