У прилетевших из ОАЭ и Египта троих казахстанцев обнаружили коронавирус
Из 1 453 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 217 человек, без справок прибыли 236 граждан РК.
В том числе:
в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 688 пассажиров, со справками - 624, без справок - 64;
в аэропорт г. Алматы – 4 рейса, 740 пассажиров, со справками - 568, без справок - 172;
в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 25 пассажиров со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана
По результатам ПЦР-анализа, из 433 граждан РК, прилетевших без справок в РК 28 января 2021 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 2 пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.