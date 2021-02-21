Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    У прилетевшего из Стамбула казахстанца выявлен коронавирус

    21 Февраля 2021, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, России, Беларуси и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 2 155 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 828 человек, без справок прибыли 327 граждан РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 682 пассажира, со справками - 1 430, без справок - 252;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 473 пассажира, со справками - 398, без справок - 75.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 19 февраля, из 337 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

    Автор:

    Здравоохранение Безопасность Турция Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу