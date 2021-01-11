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    У прибывших из Египта в Костанай авиапассажиров выявлена коронавирусная инфекция

    11 Января 2021, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 23 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ, Кыргызстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 2 655 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2283 человек, без справок прибыли 372 гражданина РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 531 пассажир, со справками – 1 375, без справок - 156;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 11 рейсов, 1 124 пассажира, со справками - 908, без справок - 216.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 247 граждан РК, прилетевших в РК 9 января 2021 года, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Костанай, выявлена коронавирусная инфекция.

    Автор:

    Здравоохранение Египет
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