Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    У прибывшего пассажира из Дубая в Алматы выявлен коронавирус

    13 Февраля 2021, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    12 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Великобритании, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 1 945 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 639 человек, без справок прибыло 306 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 169 пассажиров, со справками - 939, без справок - 230;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 732 пассажира, со справками - 656, без справок - 76;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 44 пассажира со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 425 граждан РК, прилетевших без справок 11 февраля, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Арабские эмираты Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам