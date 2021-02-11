У прибывшего из Шарм-эль-Шейха в Алматы авиапассажира выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы авиапассажира выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

10 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Германии, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1 304 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 032 человек, без справок прибыло 272 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 639 пассажиров, со справками - 603, без справок - 36;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 560 пассажиров, со справками - 324, без справок – 236;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, все 80 пассажиров со справками;

в аэропорт г. Караганда – 1 рейс, все 25 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 224 граждан РК, прилетевших без справок в Казахстан 9 февраля 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1530 человек выздоровели.