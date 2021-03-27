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    12:17, 27 Март 2021 | GMT +6

    У прибывшего из Киева в Казахстан авиапассажира выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из 19 граждан РК, прилетевших без справок в Казахстан 25 марта, у одного пассажира, прибывшего рейсом Киев – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    26 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 48 международных авиарейса из Великобритании, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Шри-Ланки, Грузии, КНР, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 5 551 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 525 человек, без справок прибыли 26 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 26 рейсов, 3 264 пассажира, со справками – 3 254, без справок - 10;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 259 пассажиров, со справками – 1 245, без справок - 14;

    в аэропорт г. Шымкент – 9 рейсов, 680 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Костанай – 2 рейса, прибыли 4 пассажира, все со справками;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 46 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, прибыли 145 пассажиров, со справками – 143, без справок - 2;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 150 пассажиров, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 19 граждан РК, прилетевших без справок в Казахстан 25 марта, у одного пассажира, прибывшего рейсом Киев – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

    26 марта 2021 года гражданин Киргизской Республики, прибывший авиарейсом из Киргизии без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Алматы.

    Напомним, на сегодня четыре региона Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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