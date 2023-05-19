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    У предпринимателя из Жетысуской области вымогали деньги

    19 Мая 2023, 19:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские при содействии сотрудников департамента КНБ задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя в Жетысуской области. У задержанных изъято 500 тысяч тенге, отнятые у потерпевшего путем угроз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Задержание подозреваемых произведено в одном из придорожных кафе на трассе Алматы-Усть-Каменогорск. Один из них является ранее судимым 53-летним жителем Алматы, другой - 35-летний житель Алакольского района. Оба помещены под стражу в изолятор временного содержания», - сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области.

    Досудебное расследование по факту проводится согласно ст.194 ч.2 УК РК «Вымогательство».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК КНБ Жетысуская область
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