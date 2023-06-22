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    У полиции нет возможности определять скорость частных электросамокатов – МВД

    22 Июня 2023, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал, как будут определять скорость у частных самокатов, не принадлежащих шеринговым компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скажу откровенно, сегодня технической возможности у полиции определять скорость при движении самокатов фактически нет. Если какое-то ДТП случится, у нас есть все технические возможности рассчитать его скорость: согласно скольжению, по пути торможения и т.д. будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза. По ее заключению будет доказана его вина», - сказал Кайсар Султанбаев в кулуарах Сената.

    Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Рассматриваемым Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;

    Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Транспорт МВД РК
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