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    У пользователей Activ/Kcell снова возникли проблемы со связью

    18 Июля 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Этим утром пользователи Activ/Kcell снова пожаловались на проблемы со связью. В пресс-службе компании разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С утра было небольшое прерывание на 15-20 минут, технические специалисты Kcell исправили проблему. В данный момент проблем на сети не наблюдается», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    Напомним, что вчера пользователи сотовой связи Activ/Kcell жаловались на проблемы со связью. Был выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана.

    Позже связь восстановили, а всем, кого затронула техническая проблема, был начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT
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