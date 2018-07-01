У подозреваемого в коррупции бывшего мэра Бишкека по документам нет имущества

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов в 2016 году заработал 4 млн 235 тыс 723 сомов, передает «Кабар».

Как сообщается в его декларации, 735 тыс 723 сомов были заработаны по основному месту работы и 3 млн 500 тыс. - от продажи сельхозпродукции.

Судя по декларации, у Албека Ибраимова нет транспортного средства и особняка.

Близкий родственник заработал 4 млн 900 тыс сомов от гражданско-правовых сделок и 5 млн - от реализации сельхозпродукции.

На родственника также записан 31 земельный участок общей площадью более 125 тыс квадратных метров и 100% доля в ОсОО. Из движимого имущества указана автомашина «Тойота RAW 4» 2014 года выпуска.

По данным Минюста, А. Ибраимов является одним учредителей ОсОО «Эрса», которая была зарегистрирована 1997 году в селе Чон-Арык.

Напомним, ГКНБ возбудил уголовные дела на бывшего мэра. Одно уголовное дело возбуждено по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК «Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов.

21 июля 2018 года ГСУ ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам бывшему мэру Бишкека А. Ибраимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 («Коррупция») УК КР.

В настоящее время А. Ибраимов водворен в СИЗО ГКНБ КР.