Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 13 °С
Алматы: 16 °С
USD 344.58 EUR 400.51
RUB 5.47 CNY 51.30
Скачать

У побережья Кипра затонуло судно с беженцами: 19 погибших

19 Июля 2018 02:49 210
Поделиться:
У побережья Кипра затонуло судно с беженцами: 19 погибших

МЕРСИН. КАЗИНФОРМ - 102 беженца доставлены в порт Ташуджу в турецкой провинции Мерсин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АНАДОЛУ

Новости по теме

Карагандинец высунул игрушечный пистолет из окна авто: реакция полиции
Продолжаются поиски утонувшего в реке мальчика в Жамбылской области Полицейские предотвратили суицид в Усть-Каменогорске

102 беженца, спасенных с затонувшего у берегов Турецкой Республики Северного Кипра судна, доставлены в порт Ташуджу в турецкой провинции Мерсин.

Кроме того, в порт доставлены тела 19 погибших в результате кораблекрушения мигрантов.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, представители Турецкого общества Красного полумесяца обеспечили их питанием.

В результате крушения судна с беженцами у побережья Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) погибли 19, спасены 103 человека, еще около 25 считаются пропавшими без вести.

В службе береговой охраны ТРСК сообщили, что судно, на борту которого находились до 150 беженцев, затонуло у побережья города Ени Эренкей.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив