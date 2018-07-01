У побережья Кипра затонуло судно с беженцами: 19 погибших

МЕРСИН. КАЗИНФОРМ - 102 беженца доставлены в порт Ташуджу в турецкой провинции Мерсин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АНАДОЛУ.

102 беженца, спасенных с затонувшего у берегов Турецкой Республики Северного Кипра судна, доставлены в порт Ташуджу в турецкой провинции Мерсин.

Кроме того, в порт доставлены тела 19 погибших в результате кораблекрушения мигрантов.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, представители Турецкого общества Красного полумесяца обеспечили их питанием.

В результате крушения судна с беженцами у побережья Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) погибли 19, спасены 103 человека, еще около 25 считаются пропавшими без вести.

В службе береговой охраны ТРСК сообщили, что судно, на борту которого находились до 150 беженцев, затонуло у побережья города Ени Эренкей.