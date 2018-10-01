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У Петропавловского «Колизея» появился новый владелец

3 Октября 2018 19:48 97
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У Петропавловского «Колизея» появился новый владелец

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - У Петропавловского «Колизея» появился шанс на вторую жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Разрушающийся памятник архитектуры купил местный предприниматель, владелец сети супермаркетов. Заброшенное здание он намерен восстановить в течение нескольких лет. Но уже в следующем году на первом этаже планируют открыть супермаркет. Как будут использоваться другие площади, пока не решено.

«Мы ведем переговоры с акиматом, чтобы продлить улицу  Брусиловского от Пушкина до улицы Театральной. В генеральном плане города она есть. Если дорога будет, то эта часть города будет облагорожена и станет более привлекательной», - отметил предприниматель Андрей Исаков.

Архитектурный памятник долгие годы находился в частных руках. Средств для его восстановления у владельца не было. С каждым годом здание приходило в негодность. От некогда величественного купеческого торгового дома остались только полуразрушенные стены. Новому владельцу предстоит восстановить петропавловский «Колизей» и подарить ему вторую жизнь. Полностью отреставрировать здание рассчитывают к 2020 году.


У Петропавловского «Колизея» появился новый владелец 

Ранее сообщалось о том, что у «Колизея» Петропавловска появился шанс на вторую жизнь, так как здание находилось в ужасающем состоянии. От некогда величественного дома остались только стены. Парадоксально, но расположено здание практически в центре города. Рядом - областной театр, поликлиника, новая современная гостиница. 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Строительство, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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