РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:34, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    У пассажира рейса Анталия – Алматы выявлен коронавирус

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 января на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 2 577 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 933 человек, без справок прибыли 644 граждан РК.

    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 461 пассажир, со справками - 1 174, без справок - 287;

    в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 1 116 пассажиров, со справками - 759, без справок - 357.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 447 граждан РК, прилетевших без справок в РК 30 января 2021 года, у одного пассажира прибывшего рейсом Анталия – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!