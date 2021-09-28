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    У наследного принца Иордании обнаружен коронавирус

    28 Сентября 2021, 19:40

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Обследование наследного принца Хусейна бин Абдаллы II показало положительный результат на COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Королевского Хашимитского двора.

    «Тест Его Королевского Высочества наследного принца Хусейна бин Абдалла II дал положительный результат на COVID-19 в понедельник вечером после прохождения стандартного обследования, проводимого в рамках правил, выполняемых в Королевском Хашимитском дворе», - сообщается в заявлении.

    Как отмечается, у наследного принца Хусейна проявляются легкие симптомы, но в остальном он остается достаточно здоровым.

    Кроме того, король Абдалла и королева Рания, у которых в понедельник ПЦР-тестирование показало отрицательный результат, также будут помещены в карантин на пять дней. Эти меры приняты в соответствии с действующими протоколами против распространения коронавируса, которые требуют помещения на карантин в случае контакта вакцинированных лиц с носителем COVID-19.

    «Королевский Хашимитский двор желает Его Королевскому Высочеству и всем пациентам с COVID-19 в Иордании полного и скорейшего выздоровления», - передается в заявлении.

    Ранее на этой неделе премьер-министр Иордании Бишер Хасауна подписал оборонный указ №34, который запрещает посещение аэропортов лицам, еще не получившим вакцину от коронавируса, либо не прошедшим ПЦР-тест.

    Проверка будет осуществляться через специально разработанное приложение Sanad Jo, «зеленый статус» в котором будет означать, что владелец либо имеет отрицательный результат на ПЦР-тест, либо получил обе вакцины от коронавируса, или получил первую дозу и ожидает получения второй прививки.

    В воскресенье Иордания решила отменить ограничения на поездки, которые были введены для семи стран из-за пандемии коронавируса, в которые вошли Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Мьянма, Бутан и Непал.

    Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иордания Коронавирус в мире
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