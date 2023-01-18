У населения возникают большие нарекания по качеству автодорог - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что качество ремонта автодорог в стране вызывает нарекание, на отремонтированных участках вновь появляются проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У потребителей и населения возникают большие нарекания по качеству наших автодорог. Постоянно требуется ремонт, происходят аварии, гибнут люди. Даже по тому ремонту, который осуществляется, есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что ремонт делается не для населения, не для людей, а для самих дорожников. Этот вопрос надо держать на особом контроле. Нужны комплексные меры, которые позволят эффективно решать эту проблему», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Алихан Смаилов.«В прошлом году предлагались разные меры, в том числе и совершенствование планирования реконструкций дорог, это и EPCM-контракты, это и объединение авторского и надзорного контроля, цифровизация. Нужно все эти меры обновить и в этой сфере нам надо качественно сделать подвижку с тем, чтобы ремонтные работы и те деньги, которые мы выделяем с республиканского бюджета, с местного бюджета, использовались эффективно и дороги строились качественно», - считает Премьер-Министр.

Также по словам Алихана Смаилова, Глава государства поставил задачу по строительству и реконструкции 8 тысяч км республиканской сети и ремонту 14 тысяч км местной сети до 2030 года.

«Это внушительный объем, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить все качественно и в срок. Министерству необходимо определиться с механизмами финансирования по проектам: «Жезказган - Караганда», «Семей - Усть-Каменогорск», «Атырау - Уральск», «Актобе - Улгайсын».Также до конца текущего года необходимо обеспечить движение на проектах строительства и реконструкции объектов «Караганда - Алматы», «Мерке - Бурылбайтал», «Актобе - Атырау - Астрахань», «Алматы - Усть-Каменогорск», «Унеге - Бейсен», «Жалпакты - Казталовка», «Ушарал - Достык», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее Премьер-Министр РК поручил расширить пул индустриальных проектов. Как подчеркнул Алихан Смаилов, диверсификация экономики является одной из основных задач МИИР РК, а именно создание новых производств в обрабатывающей промышленности.



