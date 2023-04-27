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    У нас сформировалась новая общенациональная идентичность - Касым-Жомарт Токаев

    27 Апреля 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что за годы независимости в стране сформировалась новая общенациональная идентичность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства подчеркнул, что подлинная демократия не на словах, а на деле создает самые благоприятные условия для поступательного прогресса нации и укоренения идеи гражданственности.

    «Мы можем смело утверждать, что за годы независимости у нас сформировалась новая общенациональная идентичность. В чем она проявляется и какие ее символы? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно разрабатывать искусственные идеологические концепции, заниматься интерпретациями и размышлениями. По сути, все лежит на поверхности. Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана.

    По словам Президента, паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса.

    В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

    В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

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