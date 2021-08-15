У нас многогранная повестка сотрудничества с Казахстаном – спецпредставитель Евросоюза по ЦА Терхи Хакала

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новый Специальный представитель Европейского Союза в Центральной Азии Терхи Хакала дала эксклюзивный комментарий собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии.

- Уважаемая г-жа Т. Хакала, мы беседуем в преддверии вашего первого визита в Казахстан, не могли бы Вы рассказать, какие вопросы вы планируете обсудить с казахстанской стороной?

- Это мой первый визит в Казахстан в качестве Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии. Я была назначена на эту должность 1 июля этого года и с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с регионом.

Мне посчастливилось следить за развитием событий в странах Центральной Азии с тех пор, как страны обрели независимость в 1991 году. В этом году, когда Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан отмечают 30-летие независимости, можно сказать, что за эти годы было достигнуто многое в государственном и национальном строительстве, социально-экономическом развитии, возрождении культурно-исторических связей и взаимном сотрудничестве.

Во время моего визита в Казахстан планирую встретиться с высшим руководством вашей страны и обсудить текущие вопросы двусторонней и региональной повестки дня ЕС – Центральная Азия.

Как вы знаете, в 2019 году Евросоюз принял «Стратегию ЕС – Центральная Азия» – важный документ, который определяет наше взаимодействие по многим региональным темам.

Казахстан играет жизненно важную роль в региональном сотрудничестве, и текущие события в регионе придают этому важное значение.

Казахстан также подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, которое вступило в силу в марте 2020 года.

Это всеобъемлющий документ, охватывающий широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. В целом у нас богатая и многогранная повестка дня с вашей страной.

- В Туркменистане состоялась Консультативная встреча лидеров пяти стран Центральной Азии . Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив в области экономики, торговли и культуры, направленных на развитие Центральной Азии в стабильный, экономически развитый и процветающий регион. Лидер Казахстана также считает обеспечение региона водными ресурсами одним из ключевых вопросов. Ваше превосходительство, что вы думаете по этому поводу?

- Действительно, Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд интересных и важных инициатив, и вода, безусловно, является одной из них, которую необходимо решать на региональном уровне.

Это также является одним из главных приоритетов в рамках «Team Europe EU – Central Asia». Это означает, что евроинституты, государства-члены ЕС объединяют усилия с центральноазиатскими партнерами для решения этой проблемы.

Посредством проблемы с водой мы чувствуем изменение климата в форме наводнений, засух и нехватки воды, ухудшения ее качества и другие экстремальные погодные явления. Это имеет огромные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

Климатический кризис это также водный кризис. Пути решений вопросов обеспеченностью водой являются важнейшей частью разрешения кризиса.

В свете доклада, опубликованного Межправительственной группой экспертов по изменению климата 9 августа, становится ясно, что все мы сталкиваемся с растущими проблемами в борьбе с изменением климата.

Изменение климата становится глобальной проблемой нашего поколения, и мы можем решить ее только на основе всеобъемлющего сотрудничества на всех уровнях. Поэтому это долгожданная инициатива по чрезвычайно актуальному вопросу.

- Внутренняя обстановка в Афганистане динамично меняется. Какова позиция Европейского Союза по нынешней ситуации в Афганистане?

- Ситуация в Афганистане нас глубоко беспокоит. Мы также считаем, что региональные последствия событий в стране и мнения наших центральноазиатских партнеров очень ценны для нас.

Мы будем продолжать вместе искать общие решения наших общих проблем.

- Благодарю за комментарий!



