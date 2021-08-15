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    У нас многогранная повестка сотрудничества с Казахстаном – спецпредставитель Евросоюза по ЦА Терхи Хакала

    15 Августа 2021, 19:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новый Специальный представитель Европейского Союза в Центральной Азии Терхи Хакала дала эксклюзивный комментарий собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии.

    - Уважаемая г-жа Т. Хакала, мы беседуем в преддверии вашего первого визита в Казахстан, не могли бы Вы рассказать, какие вопросы вы планируете обсудить с казахстанской стороной?

    - Это мой первый визит в Казахстан в качестве Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии. Я была назначена на эту должность 1 июля этого года и с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с регионом.

    Мне посчастливилось следить за развитием событий в странах Центральной Азии с тех пор, как страны обрели независимость в 1991 году. В этом году, когда Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан отмечают 30-летие независимости, можно сказать, что за эти годы было достигнуто многое в государственном и национальном строительстве, социально-экономическом развитии, возрождении культурно-исторических связей и взаимном сотрудничестве.

    Во время моего визита в Казахстан планирую встретиться с высшим руководством вашей страны и обсудить текущие вопросы двусторонней и региональной повестки дня ЕС – Центральная Азия.

    Как вы знаете, в 2019 году Евросоюз принял «Стратегию ЕС – Центральная Азия» – важный документ, который определяет наше взаимодействие по многим региональным темам.

    Казахстан играет жизненно важную роль в региональном сотрудничестве, и текущие события в регионе придают этому важное значение.

    Казахстан также подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, которое вступило в силу в марте 2020 года.

    Это всеобъемлющий документ, охватывающий широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. В целом у нас богатая и многогранная повестка дня с вашей страной.

    - В Туркменистане состоялась Консультативная встреча лидеров пяти стран Центральной Азии . Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив в области экономики, торговли и культуры, направленных на развитие Центральной Азии в стабильный, экономически развитый и процветающий регион. Лидер Казахстана также считает обеспечение региона водными ресурсами одним из ключевых вопросов. Ваше превосходительство, что вы думаете по этому поводу?

    - Действительно, Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд интересных и важных инициатив, и вода, безусловно, является одной из них, которую необходимо решать на региональном уровне.

    Это также является одним из главных приоритетов в рамках «Team Europe EU – Central Asia». Это означает, что евроинституты, государства-члены ЕС объединяют усилия с центральноазиатскими партнерами для решения этой проблемы.

    Посредством проблемы с водой мы чувствуем изменение климата в форме наводнений, засух и нехватки воды, ухудшения ее качества и другие экстремальные погодные явления. Это имеет огромные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

    Климатический кризис это также водный кризис. Пути решений вопросов обеспеченностью водой являются важнейшей частью разрешения кризиса.

    В свете доклада, опубликованного Межправительственной группой экспертов по изменению климата 9 августа, становится ясно, что все мы сталкиваемся с растущими проблемами в борьбе с изменением климата.

    Изменение климата становится глобальной проблемой нашего поколения, и мы можем решить ее только на основе всеобъемлющего сотрудничества на всех уровнях. Поэтому это долгожданная инициатива по чрезвычайно актуальному вопросу.

    - Внутренняя обстановка в Афганистане динамично меняется. Какова позиция Европейского Союза по нынешней ситуации в Афганистане?

    - Ситуация в Афганистане нас глубоко беспокоит. Мы также считаем, что региональные последствия событий в стране и мнения наших центральноазиатских партнеров очень ценны для нас.

    Мы будем продолжать вместе искать общие решения наших общих проблем.

    - Благодарю за комментарий!


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Евросоюз
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