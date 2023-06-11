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    У нас лесники - и пожарные, и охранники - эксперт о системных проблемах лесного хозяйства

    11 Июня 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ситуации с лесными пожарами в области Абай высказался ветеран лесной отрасли Юзан Танирбергенов в интервью телеканалу Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эксперт ответил на вопрос, достаточно ли было тех системных мер по предотвращению пожара, чтобы избежать такого разросшегося очага возгорания.

    «Так как я на месте не был, я не могу точно сказать, достаточно или не достаточно. Но, исходя из опыта могу сказать, что всегда в основном крупные пожары разрастаются, когда несвоевременное происходит информирование и взаимодействие сил лесхозов, резерватов и ЧС. Потому что ЧС объявляется, когда крупный лесной пожар в 25 га и более. Там на момент сообщения ЧС, на 100 га вырос (пожар) из двух или трех гектаров, как так? Вот такие моменты есть, тут нужно разобраться, поэтому необходимы системные меры взаимодействия», - сказал Юзан Танирбергенов.

    Вместе с тем он озвучил свои предложение по необходимым изменениям в этой сфере.

    «В Европе я был, в Германии мы были по обмену опытом, там лесные пожары лесники не тушат, они только сообщают, а тушат профессиональные, военные пожарные. А у нас лесники – они и пожарные, и лесники, то есть, они и лес сажают, и лес рубят, и лес сохраняют, универсалы какие-то. Здесь надо что-то менять. Я предлагал, чтобы все лесные пожарные станции (лесхозы) вместе со штатом, единицами техники отдать пожарным ЧС-никам, а лесхозу оставить чистые функции охраны, защиты, посадки и выращивания и все. Как говорится, чтобы сапоги шил сапожник, а пироги пек пирожник», - подчеркнул Юзан Танирбергенов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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