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    У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент

    1 Мая 2023, 18:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проживает более 100 представителей этносов. Каждая нация сохраняет свои традиции. Однако среди них есть и те, кто стремится изучить казахский язык. Есть даже те, кто придерживается национальных ценностей и прославляет казахскую культуру и литературу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Светлана Крумент преподает историю на казахском языке в колледже искусств им. Таттимбета города Караганды. Она учит студентов не только истории, но так же активно популяризирует устную литературу, традиции, обычаи казахского народа среди студентов.

    «Часто мы используем инновационные технологии. Потому что такой подход ближе к детям. Они привыкли работать с различными гаджетами, такими как телефон, ноутбук. Поэтому мы используем их, чтобы детям было все понятно. Также проводим занятия в игровой форме», - говорит Светлана Крумент.


    Светлана Фадисовна уроженка Каркаралинского района Карагандинской области. Отец нашей героини - татарин, мать - русская. Училась она в школе и университете на русском отделении. Однако в семье к государственному языку относились всегда особенно и с трепетом.

    «Я сразу начала разговаривать на двух языках одновременно. По словам родителей, я с детства составляла предложения и казахском, и русском языке. У нас дома все говорят на казахском», - говорит с гордостью наша героиня.

    Супруг Светланы - немец. Хоть она и немецкая сноха, гостей встречает по казахским традициям. Потому что ее с детства воспитали так. Она верит в то, что вместе с гостями в шанырак приходит благословение. И, конечно же, главное блюдо на столе – бешбармак.

    «Любимая еда моего супруга – бешбармак. Несмотря на то, что он немец, и на то, что мы любим кухню разных национальностей, бешбармак всегда является основным блюдом нашего стола у нас в семье», - говорит Светлана Крумент.

    Помимо прочего Светлана верит и чтит казахские обряды и хочет сохранить их в своей семье. Она даже сыну, с момента его рождения, совершает все необходимые обряды в соответствии с казахскими традициями.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Караганда День единства народа Казахстана
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