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    У молодежи нет мотивации идти на воинскую службу - сенатор

    10 Февраля 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Бекболат Орынбеков обратил внимание на систематические проблемы, связанные с призывом на воинскую службу, и озвучил ряд предложений для их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат отметил, что данную проблему поднимал и Президент страны в выступлении на заседании Мажилиса Парламента после трагических событий в январе. Сенатор подчеркнул, что мотивации для прохождения срочной воинской службы у молодых людей попросту нет.

    «К примеру, в 2021 году призыву на срочную воинскую службу в местных органах военного управления подлежало 215 105 человек, из них призвано в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования – 32 064 человека. Остальные 85%, то есть 183 041 молодой человек, по разным причинам получили отсрочку или освобождены от призыва», - сказал Бекболат Орынбеков в своем депзапросе на пленарном заседании Палаты.

    Сенатор так же направил Правительству ряд конкретных предложений для улучшения качества учетно-призывной работы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.

    «Молодым людям, отслужившим срочную воинскую службу, можно было бы предоставить дополнительные баллы при сдаче вступительных экзаменов, организовать обучение по техническим и инженерно-строительным специальностям в период прохождения срочной воинской службы для дальнейшего трудоустройства», - сказал депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Армия
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