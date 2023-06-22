У меня есть уникальный шанс сделать что-то для родного города – Ерболат Досаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос об амбициях возглавить Правительство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я работаю акимом один год пять месяцев, считаю, для акима это малый период. Я провел большую работу по подготовке проектов, по их развитию и очень желаю продолжить эту работу. Я работаю акимом в своем родном городе, и это для меня уникальный шанс что-то сделать. Поэтому, когда вы спрашиваете, думаю ли я про какие-то амбиции, мне некогда думать об этом, работы слишком много. Такая активная жизнь у акимата и у меня лично, и ворох проблем, которые мы решаем. Поэтому я исключительно сосредоточен на работе в городе Алматы», - сказал он, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что программа развития Алматы принята на 2023-2025 годы – это первая фаза, а среднесрочные планы рассчитаны до 2030 года.

«Если до конца 2025 года я смогу реализовать часть планов, то это будет некий каркас будущего развития Алматы. Это минимальный период, который необходим акиму, чтобы можно было реализовать планы, а дальше – как примут решение», - заключил аким.

Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы 31 января 2022 года Указом Главы государства.