Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    У меня есть уникальный шанс сделать что-то для родного города – Ерболат Досаев

    22 Июня 2023, 20:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос об амбициях возглавить Правительство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я работаю акимом один год пять месяцев, считаю, для акима это малый период. Я провел большую работу по подготовке проектов, по их развитию и очень желаю продолжить эту работу. Я работаю акимом в своем родном городе, и это для меня уникальный шанс что-то сделать. Поэтому, когда вы спрашиваете, думаю ли я про какие-то амбиции, мне некогда думать об этом, работы слишком много. Такая активная жизнь у акимата и у меня лично, и ворох проблем, которые мы решаем. Поэтому я исключительно сосредоточен на работе в городе Алматы», - сказал он, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что программа развития Алматы принята на 2023-2025 годы – это первая фаза, а среднесрочные планы рассчитаны до 2030 года.

    «Если до конца 2025 года я смогу реализовать часть планов, то это будет некий каркас будущего развития Алматы. Это минимальный период, который необходим акиму, чтобы можно было реализовать планы, а дальше – как примут решение», - заключил аким.

    Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы 31 января 2022 года Указом Главы государства.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Акимат Ерболат Досаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нурлан Уранхаев принял жителей Семея
    Аким области Абай ответил на 40 проблемных вопросов жителей Семея
    Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом
    В Астане соберутся более 1800 атлетов со всего мира
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT