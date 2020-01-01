Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    У любителей чая появился свой праздник

    1 Января 2020, 17:50

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Международным днем чая. В ближайшее десятилетие производство и потребление чая будет расти, главным образом, за счет спроса в развивающихся странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

    Такие прогнозы эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) связывают с популярностью чая в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, увеличением доходов населения, а также появлением новых разновидностей этого традиционного напитка: от черного и зеленого до травяного и фруктового.

    В целом ожидается, что в следующие 10 лет производство черного чая в глобальном масштабе будет увеличиваться на 2,2% ежегодно, зеленого - на 7,5%. Сегодня самым крупным экспортером чая является Кения, но ее догоняет Китай.

    Эксперты ФАО напоминают, что чай полезен для здоровья: он имеет противовоспалительное действие, содержит антиоксиданты и помогает сбросить лишний вес.

    Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции подчеркнула, что чай является основным источником средств к существованию для миллионов бедных семей в ряде наименее развитых стран.

    Автор:

    ООН Дата
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров