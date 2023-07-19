У кошек в Польше обнаружили птичий грипп

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - 29 кошек в Польше оказались заражены вирусом гриппа А, сходным с тем, который встречается у птиц, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Источник заражения кошек вирусом пока неизвестен, а эпизоотологическое расследование продолжается. Ни один человек, контактировавший с кошками, не заразился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

27 июня польские власти уведомили ВОЗ о необычной смертности кошек по всей стране от птичьего гриппа. По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1).

О заражении кошек вирусом A(H5N1) сообщалось и ранее, однако это первый случай, где наблюдается большое количество инфицированных кошек на обширной географической территории в пределах одной страны.

14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. По состоянию на 12 июля ни один человек, контактировавший с кошками, зараженными вирусом A(H5N1), не сообщил о симптомах.

Риск заражения людей при контакте с инфицированными кошками оценивается как низкий для населения в целом и от низкого до умеренного – для владельцев кошек и ветеринаров, которые не используют средства индивидуальной защиты.

Существует несколько вариантов источника инфекции, среди которых можно выделить прямой или косвенный контакт кошек с зараженными птицами или их окружением, поедание зараженных птиц или пищи, зараженной вирусом.

Из 25 кошек, по которым имеется информация, две были уличными, 18 – комнатными с доступом к балкону, террасе или двору, а пять – комнатными без доступа к внешней среде. Сообщается, что только семь кошек имели возможность контакта с дикими птицами.

Вирусы птичьего гриппа обычно распространяются среди птиц, но растущее число случаев птичьего гриппа H5N1 среди млекопитающих, которые биологически ближе к человеку, вызывает обеспокоенность у экспертов. Такая передача может означать, что вирус способен адаптироваться и к заражению людей.

Кроме того, при инфицировании млекопитающих могут появляться новые более опасные для человека и животных вирусы. Ряд учреждений ООН, включая ВОЗ, выступили на прошлой неделе с призывом укрепить меры по борьбе с нынешней вспышкой птичьего гриппа, которая уже привела к гибели домашних и диких птиц и некоторых млекопитающих.

С 2022 года десять стран на трех континентах сообщили о вспышках A(H5N1) среди млекопитающих. Вероятно, вспышки случались и в других странах, но не были зарегистрированы. От A(H5N1) страдают как наземные, так и морские млекопитающие, включая разводимых на фермах норок в Испании, тюленей в США и морских львов в Перу и Чили.