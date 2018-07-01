У каждого свой путь - певец Амре ответил на сравнения с Димашем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ернар Садирабев, выступающий под сценическим псевдонимом Амре, ответил на сравнения его с другим казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед поездкой на этот конкурс и у нас, и в Беларуси много говорили о Димаше. Его очень уважают. Много его поклонников ездят вслед за ним. Мы этому рады. Но, к сожалению, некоторые люди сравнивают нас: кто-то с положительной стороны, а кто-то нет. Я таких людей, честно говоря, не понимаю - тех, кто ругает, что я не дотягиваю до Димаша. Это на самом деле не моя цель, у каждого свой особый путь, данный богом талант», - поделился он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Певец подчеркнул, что уважает и любит Димаша Кудайбергена, как человека, коллегу и друга.



«Мы знакомы уже давно. Я всегда поддерживаю Димаша, а Димаш - меня.

Я желаю Димашу только успеха, а тем, кто сравнивает, скажу, что у каждого свой путь», - добавил Амре.

Напомним, в этом году певец Амре занял первое место на международном конкурсе «Славянский базар». По решению жюри, гран-при получил представитель Румынии Марчел Рошка, который набрал одинаковое количество баллов с Амре.





Димаш Кудайбергенов стал обладателем гран-при этого же конкурса в 2015 году.





Фото: instagram.com/amre_official/