У казахстанских выпускников теперь будет две попытки поступить на грант

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У выпускников будет возможность получить две попытки прохождения ЕНТ в целях поступления на грант. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я вижу тысячи ваших «тэгов» в Instagram с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза. При принятии решений для нас главный приоритет - интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант. Это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение», - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, обращаясь к выпускникам на своей странице в сети Facebook .

Также министр отметил, что в этом году школьники получат не только информацию о баллах на ЕНТ, но и тематический анализ результатов по каждому предмету.

Министр отметил, что благодаря поддержке Президента у выпускников больше возможностей получить грант. В этом году выделено на 15 тысяч больше грантов, и на 15% увеличивается размер стипендии.

Министр напомнил, что ЕНТ переведен в электронный формат. Для удобства калькуляторами разрешается пользоваться уже на постоянной основе.

Напомним, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов написал письмо выпускникам 2022 года. Асхат Аймагамбетов пожелал школьникам достойно сдать ЕНТ, проявить выдержку, набрать высокие баллы и получить грант.