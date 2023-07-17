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    У казахстанских спасателей появится новая форма

    17 Июля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС поручил приступить к разработке обновленной формы для спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Сырым Шарипханов поручил профильным структурным подразделениям МЧС приступить к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей.

    В соответствии с поручением министра будет создана рабочая группа из ответственных сотрудников, которая учтет все предложения рядовых пожарных и спасателей по созданию комфортной и функциональной спецодежды. Рабочая группа также изучит лучшие мировые практики в этом направлении.

    «Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы часто проходят в сложнейших условиях для личного состава. В этой связи форма должна быть как удобной, так и функциональной. Наша задача – обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой», - отметил С. Шарипханов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана МЧС
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