У казахстанских спасателей появится новая форма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС поручил приступить к разработке обновленной формы для спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сырым Шарипханов поручил профильным структурным подразделениям МЧС приступить к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей.

В соответствии с поручением министра будет создана рабочая группа из ответственных сотрудников, которая учтет все предложения рядовых пожарных и спасателей по созданию комфортной и функциональной спецодежды. Рабочая группа также изучит лучшие мировые практики в этом направлении.

«Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы часто проходят в сложнейших условиях для личного состава. В этой связи форма должна быть как удобной, так и функциональной. Наша задача – обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой», - отметил С. Шарипханов.