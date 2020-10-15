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    У казахстанцев стало меньше проблемных кредитов

    15 Октября 2020, 13:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц, которые не выплачивались более 90 дней, снизился в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие сведения опубликовало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    По данным регуляторной отчетности, на 1 сентября 2020 года уровень задолженности граждан по вышеуказанным потребительским займам составляет 6,2% на общую сумму 404 млрд тенге.

    Для сравнения с аналогичным периодом 2019 года: уровень кредитов физических лиц составлял 7,6% на общую сумму 441 млрд тенге. Всего на 1 сентября 2020 года 5,3 млн человек имеют займы в банках.

    Из них: Алматы – 25,3%, Нур-Султан – 15,4%, Шымкент – 6,3%, другие регионы – 51,3%.

    Наибольший уровень просроченной задолженности приходится на беззалоговые потребительские кредиты до 500 тысяч тенге (11%), а также на займы свыше 5 млн тенге (66%).

    Среднемесячный темп роста задолженности по потребительским займам за текущий год составил 0,1% (за 2019 года - 2%). В 2020 году выдано потребительских кредитов на 2,2 трлн тенге. Среднемесячный объем выдачи потребительских кредитов снизился на 27% до 274,2 млрд тенге по сравнению с 2019 годом (за 2019 год – 377 млрд тенге).

    К сведению, 82,5% заемщиков имеют беззалоговые потребительские кредиты на сумму до 1 млн тенге со средней суммой долга в 269 тысяч тенге. Соответственно, у большинства заемщиков приемлемый уровень долговой нагрузки, не превышающий 1,3-кратный размер среднемесячной заработной платы по Республике Казахстан.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

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