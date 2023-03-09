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    У Казахстана и Таджикистана большой неиспользованный потенциал сотрудничества - Еркин Тукумов

    9 Марта 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор КИСИ при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов провел в Душанбе рабочую встречу с руководством Центра стратегических исследований Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух государств, возможности региональной кооперации и предстоящие в этом году мероприятия высокого уровня, в том числе визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Астану.

    В ходе встречи Еркин Тукумов подчеркнул системность и стратегический характер отношений между двумя странами, а также отметил, что Казахстан является ведущим экономическим партнером Таджикистана, вторым после Китая по объемам торгового оборота. В последние годы этот показатель стабильно растет и по итогам 2022 года приблизился к 1,5 млрд долларов, что на 23% больше, чем годом ранее. Глава КИСИ сделал акцент на перспективных сферах экономики, в которых у двух стран есть большой неиспользованный потенциал сотрудничества. Среди них можно выделить пищевую промышленность, сельское хозяйство, энергетику и цифровые технологии. Директор ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан сказал про важность исследовательского взаимодействия между аналитическими центрами и предложил провести в ближайшие месяцы казахстанско-таджикский экспертный форум.

    Встреча прошла на полях международной конференции «Таджикистан и Центральная Азия: политика добрососедства, взаимной помощи, вечной дружбы и совместного развития», которая состоится 10 марта в Душанбе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Таджикистан Общество
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