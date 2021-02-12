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    11:28, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    У двоих прибывших в Казахстан из Шарм-эль-Шейха пассажиров выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У двоих пассажиров, прибывших 10 февраля рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан выявили коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.

    11 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана.

    Из 2 207 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 782 человек, без справок прибыло 425 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 143 пассажира, со справками - 867, без справок - 276;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1 008 пассажиров, со справками - 861, без справок - 147;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, оба пассажира со справками;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 54 пассажира, со справками - 52, без справок - 2.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 272 граждан РК, прилетевших 10 февраля без справок, у двоих пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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