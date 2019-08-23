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    У должников по адмштрафам начали изымать автомобили в Алматы

    23 Августа 2019, 00:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начали изымать автомобили у должников по административным штрафам в рамках трехдневного административного профилактического мероприятия «Борышкер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отработка проходит на экологических постах города. Вчера это был пост «Мерке», за 4 часа были изъяты 27 автомобилей. После полного погашения задолженности имущество будет возвращено владельцам. В основном это злостные неплательщики, у которых имеется несколько штрафов.

    «Вот, например, остановили одну женщину. Она была в положении, в машине сидели еще двое детей. Выявили на автомобиле 14 штрафов на сумму больше 100 тыс. тенге. Но она отдавать автотранспорт не хотела. По словам девушки, они с супругом по очереди управляли автомобилем и о задолженности не знали. Судебные исполнители не звонили и не предупреждали. Они прописаны в Талдыкоргане, но живут на съемной квартире в Алматы. Нигде в южной столице они не зарегистрированы, и их здесь невозможно разыскать. Почти все штрафы были составлены по протоколу. Получается, ее муж знал о штрафах, но не оплачивал их», - поделилась официальный представитель департамента юстиции Алматы Асемгуль Батыргереева.

    По её словам, у ещё одного должника задолженность по штрафам превышала более 1 млн тенге. Он вчера был рекордсменом по штрафам.

    Департамент юстиции напоминает, что оплачивать штрафы лучше вовремя.

    «Если оплатить штраф в первую неделю, то заплатите только 50% от суммы, если все же у Вас накопились задолженности и имеется исполнительное производство, то готовьтесь к тому, что придется платить и за работу судебных исполнителей», - заявила Асемгуль Батыргереева.

    Ранее сообщалось о том, что у должников по адмштрафам в Алматы будут изымать автомобили. ОПМ проводится департаментом юстиции Алматы совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей города и УВД Алатауского района, а также прокуратурой.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Минюст Общество
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