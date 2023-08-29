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    У девушки лопнул аппендикс на трассе в Акмолинской области

    29 Августа 2023, 12:20

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девушку с подозрением на разрыв аппендикса экстренно доставили в больницу акмолинские патрульные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    История со счастливым концом произошла в ночь на 27 августа на автодороге Астана – Кабанбай-батыр – Темиртау.

    Полицейские Алмаз Нугербеков и Жаксыгельды Жумабеков осуществляли ночное патрулирование, когда к ним обратился водитель проезжающей мимо автомашины. Мужчина сообщил, что в салоне авто находится пассажирка, у которой предположительно произошел разрыв аппендикса, но до ближайшей больницы по столичным дорогам водителю самостоятельно не добраться.

    О происшествии патрульные сообщили руководству и приняли решение госпитализировать девушку на служебном авто.

    Полицейские переложили пассажирку на заднее сидение патрульной автомашины и, включив проблесковые маячки, в считанные минуты доставили девушку в приемный покой городской больницы города Астаны. Сотрудники лечебного учреждения сразу же забрали девушку, а патрульные вернулись на маршрут патрулирования. Чуть позже к экипажу приехал водитель и сообщил, что жизнь девушки вне опасности благодаря своевременно оказанной помощи.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акмолинская область Спасение полиция
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