У девушки лопнул аппендикс на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девушку с подозрением на разрыв аппендикса экстренно доставили в больницу акмолинские патрульные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

История со счастливым концом произошла в ночь на 27 августа на автодороге Астана – Кабанбай-батыр – Темиртау.

Полицейские Алмаз Нугербеков и Жаксыгельды Жумабеков осуществляли ночное патрулирование, когда к ним обратился водитель проезжающей мимо автомашины. Мужчина сообщил, что в салоне авто находится пассажирка, у которой предположительно произошел разрыв аппендикса, но до ближайшей больницы по столичным дорогам водителю самостоятельно не добраться.

О происшествии патрульные сообщили руководству и приняли решение госпитализировать девушку на служебном авто.

Полицейские переложили пассажирку на заднее сидение патрульной автомашины и, включив проблесковые маячки, в считанные минуты доставили девушку в приемный покой городской больницы города Астаны. Сотрудники лечебного учреждения сразу же забрали девушку, а патрульные вернулись на маршрут патрулирования. Чуть позже к экипажу приехал водитель и сообщил, что жизнь девушки вне опасности благодаря своевременно оказанной помощи.