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    У четырехлетнего ребенка в Алматинской области выявлено заражение менингитом

    11 Апреля 2022, 14:49

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области зафиксирован случай менингококковой инфекции, заболел 4-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что 4-летнего воспитанника детского сада старшей группы 7 апреля госпитализировали в отделение реанимации детской инфекционной больницы Алматы.

    Сообщается, что специалистами управления проведены противоэпидемические мероприятия в очаге по месту жительства больного и в детском саду. Все обследованы ЛОР-врачом, охвачены бактериологическим исследованием, результаты исследования - в ходе работы. Также была назначена антибиотикопрофилактика. Ведется медицинское наблюдение за контактными лицами.

    Как известно, менингококковая инфекция - одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, передается воздушно-капельным путем. При молниеносном течении инфекция может развиваться в считанные часы, и при несвоевременном оказании медицинской помощи в течение 12-24 часов больной может погибнуть или получить стойкое поражение мозга. Основным контингентом лиц, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции, являются дети, живущие в закрытых коллективах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Здравоохранение
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