У четырех прибывших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Италии, Шри-Ланки, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 3 599 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 326 человек, без справок прибыло 273 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 2 030 пассажиров, со справками - 1 892, без справок - 138;

в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 260 пассажиров, со справками - 1 160, без справок - 100;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, прибыло 147 пассажиров, все со справками.

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 26 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 136 пассажиров, со справками - 101, без справок - 35.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 11 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, из 631 граждан РК, прилетевших без справок, у четырех пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них два пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Москва – Нур-Султан, еще один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.



