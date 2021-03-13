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    11:44, 13 Март 2021 | GMT +6

    У четырех прибывших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Италии, Шри-Ланки, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 3 599 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 326 человек, без справок прибыло 273 гражданина РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 2 030 пассажиров, со справками - 1 892, без справок - 138;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 260 пассажиров, со справками - 1 160, без справок - 100;

    в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, прибыло 147 пассажиров, все со справками.

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 26 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 136 пассажиров, со справками - 101, без справок - 35.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 11 марта 2021 года

    По результатам ПЦР-анализа, из 631 граждан РК, прилетевших без справок, у четырех пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них два пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Москва – Нур-Султан, еще один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.



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