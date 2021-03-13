У четырех прибывших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус
Из 3 599 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 326 человек, без справок прибыло 273 гражданина РК.
В том числе:
в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 2 030 пассажиров, со справками - 1 892, без справок - 138;
в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 260 пассажиров, со справками - 1 160, без справок - 100;
в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, прибыло 147 пассажиров, все со справками.
в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 26 пассажиров, все со справками;
в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 136 пассажиров, со справками - 101, без справок - 35.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 11 марта 2021 года
По результатам ПЦР-анализа, из 631 граждан РК, прилетевших без справок, у четырех пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них два пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Москва – Нур-Султан, еще один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.