У четырех прибывших в Казахстан авиапассажиров выявили COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 26 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 3 708 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 688 человек, без справок прибыли 20 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 014 пассажиров, со справками - 2 008, без справок - 6;

в аэропорт г. Шымкент – 5 рейсов, 659 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 474 пассажира, со справками - 462, без справок - 12;

в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 420 пассажиров, со справками - 418, без справок - 2;

в аэропорт г. Караганда – 1 рейс, 141 пассажир, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 177 граждан РК, прилетевших без справок в воскресенье , у 4 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, три пассажира прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Киев - Алматы.