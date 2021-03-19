У четырех прибывших из Шарм эль-Шейха в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Германии, Франции, Мальдивской Республики, Кипра, ОАЭ, Египта, Ирана, Турции, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 3 771 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 414 человек, без справок прибыли 357 граждан РК.



По результатам ПЦР-анализа, из 387 граждан РК, прилетевших без справок 17 марта, у 4 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, три пассажира прибыли рейсом Шарм эль-Шейх – Алматы, один пассажир прибыл рейсом Шарм эль-Шейх - Нур-Султан.



В том числе:в аэропорт г. Алматы – 19 рейсов, 1 932 пассажира, со справками – 1 803, без справок - 129;в аэропорт г. Нур-Султана – 9 рейсов, 1 200 пассажиров, со справками - 972, без справок - 228;в аэропорт г. Шымкента – 5 рейсов, прибыли 490 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 149 пассажиров, все со справками.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.