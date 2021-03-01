У четырех казахстанцев, прилетевших из Дубая, выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 23 международных авиарейса из Германии, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 3 210 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 481 человека, без справок прибыло 729 граждан РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 033 пассажира, со справками - 1 693, без справок - 340;

- в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 177 пассажиров, со справками - 788, без справок - 389.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа за 27 февраля 2021 года, из 473 граждан РК, прилетевших без справок, у четырех пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.