У берегов Турции затонуло судно с гражданами Азербайджана и Украины

АНКАРА. КАЗИНФОРМ- У берегов Турции в Черном море, близ города Самсун, потерпело крушение перевозившее уголь грузовое судно под флагом Панамы, передает агентство «Анадолу».

На борту судна находились 13 человек - девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Из них шесть человек погибли, семеро спасены и госпитализированы в местную больницу. В спасательных работах были задействованы лодка и вертолет.

Однако посольство РФ в Турции заявило, что россиян не было на борту затонувшего возле Самсуна судна, отметив, что на борту находились 11 граждан Украины и два азербайджанца, передает ТАСС.