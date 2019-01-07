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У берегов Турции затонуло судно с гражданами Азербайджана и Украины
7 Января 2019 19:00 229
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АНКАРА. КАЗИНФОРМ- У берегов Турции в Черном море, близ города Самсун, потерпело крушение перевозившее уголь грузовое судно под флагом Панамы, передает агентство «Анадолу».
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На борту судна находились 13 человек - девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Из них шесть человек погибли, семеро спасены и госпитализированы в местную больницу. В спасательных работах были задействованы лодка и вертолет.
Однако посольство РФ в Турции заявило, что россиян не было на борту затонувшего возле Самсуна судна, отметив, что на борту находились 11 граждан Украины и два азербайджанца, передает ТАСС.
Ключевые слова: Происшествия, Турция,
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