У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: 61 человек погиб

КЕРКЕННА. КАЗИНФОРМ - У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, число жертв достигло 61. Об этом сообщил местный чиновник в субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В минувшие выходные десятки мигрантов отчалили с тунисского острова Керкенна в Италию. Крушение произошло 9 июня. Местные власти сообщают о многочисленных жертвах.

По словам Морада Мехри, сотрудника службы гражданской защиты, на сегодняшний день береговая охрана обнаружила 61 тело, включая тело одного ребенка.

В прошлом году 86 африканских мигрантов утонули после того, как их лодка перевернулась у берегов Туниса. Известно, что судно с мигрантами отчалило из Ливии и направлялось в Европу. К сожалению, подобные случаи - не редкость. Нелегальные мигранты решаются на столь опасное путешествие ради работы и лучшей жизни в Европе.