У акиматов не получится самоустраниться, свалив все на Правительство - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом. Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов», - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены.

«Я неоднократно поручал Правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на Правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности», - заявил Глава государства.





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