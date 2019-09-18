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    У 60 помощников инвалидов в Степногорске необоснованно удержали около 700 тысяч тенге

    18 Сентября 2019, 22:38

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Благодаря вмешавшейся прокуратуре города Степногорска, индивидуальным помощникам инвалидов возвращены необоснованно удержанные суммы налогов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    Как рассказали в ведомстве, прокуратурой города Степногорска установлены нарушения в деятельности ОО «Степногорское городское общество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата «Ерлік» в части необоснованного удержания индивидуального подоходного налога с индивидуальных помощников.

    «В соответствии с подпунктом 25 пункта 2 статьи 319 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» оплата стоимости товаров, работ, услуг, полученных инвалидом от местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов, не рассматриваются в качестве дохода физического лица. Всего у 60 помощников необоснованно удержано около 700 тыс. тенге», - рассказали в ведомстве.

    По акту прокуратуры все средства возвращены физическим лицам, оказывающим индивидуальную помощь инвалидам.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Права человека Генпрокуратура Общество
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