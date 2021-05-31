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    У 359 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО

    31 Мая 2021, 15:38

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последние 4 дня обнаружен коронавирус у 359 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из числа инфицированных у 262 есть симптомы коронавирусной инфекции, у 97 симптомов нет. Из числа заболевших 217 обратились к врачу с признаками ОРВИ, 83 заразились при контакте с больными, 50 человек проходили обследование в профилактических целях, у 4 были взяты пробы перед госпитализацией. Из заболевших 160 жителей Уральска, 65 человек из Байтерекского района, 59 из Борлинского, 19 из Акжайыкского, 17 из Таскалинского районов. С начала пандемии в регионе заболели 22 502 человека, из них 17 569 выздоровели, 337 умерли.

    Из общего числа заболевших 12 658 жителей Уральска, 2 648 из Байтерекского, 2 495 из Борлинского, 951 из Теректинского, 772 из Акжайыкского районов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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