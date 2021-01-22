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    13:43, 22 Январь 2021 | GMT +6

    У 10 прилетевших в Казахстан граждан выявлена коронавирусная инфекция

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из 258 казахстанцев, прилетевших без справок ПЦР в страну 20 января, у 10 авиапассажиров была выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    21 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Ирана, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана.

    Из 1 888 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 471 человека, без справок прибыли 417 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 131 пассажир, со справками - 885, без справок - 246;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 752 пассажира, со справками - 581, без справок - 171;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 5 пассажиров со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 258 граждан РК, прилетевших без справок в РК 20 января 2021 года, у 10 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 6 пассажиров прибыли рейсом Минск – Нур-Султан, трое - рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Дубай – Нур-Султан.

    Напомним, вчера у троих граждан Казахстана, прилетевших без справок ПЦР в страну 19 января, была выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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