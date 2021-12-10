Тюркскую академию посетил член Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международную тюркскую академию посетил Бинали Йылдырым, член Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) от турецкой стороны. Высокого гостя, прибывшего в Казахстан с двухдневным визитом, приветствовал президент академии Дархан Кыдырали, а также член Совета Аксакалов ОТГ от казахстанской стороны Икрам Адырбеков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Турецкая делегация ознакомилась с новым зданием организации, а также с опубликованными ею научными трудами и работой Тюркского музея.

Позже стороны провели совместное заседание, и обсудили сотрудничество в области гуманитарных наук, образования и науки в рамках развития тюркской интеграции.

Бинали Йылдырым, экс-премьер-министр Турецкой Республики и бывший спикер Великого национального собрания Турции, был назначен членом Совета аксакалов ОТГ на саммите, состоявшемся в Стамбуле в ноябре.

Икрам Адырбеков, известный государственный и общественный деятель, был назначен членом Совета аксакалов от казахстанской стороны по предложению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В мероприятии приняли участие член Совета аксакалов ОТГ от Турции Бинали Йылдырым, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, член Совета аксакалов ОТГ от Казахстана Икрам Адырбеков, профессор, доктор Адиль Ахметов, заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, посол Турции в Нур-Султане Уфук Экиджи, известный журналист, профессор, доктор Кюршад Зорлу, руководитель департамента Ближнего Востока и Африки, а также начальник Управления многостороннего сотрудничества Департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан Мерей Мукажан и другие члены делегации.

В завершение встречи президент академии Дархан Кыдырали вручил Бинали Йылдырыму золотую медаль Международной тюркской академии. Бинали Йылдырым, занимавший пост министра транспорта, морских дел и коммуникаций Турции в период с 2002 по 2016 год, внес значительный вклад в укрепление отношений между братскими странами.