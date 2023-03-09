Тюркский мир продемонстрировал солидарность с Турцией на фоне бедствия

БАКУ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Тюркоязычные государства оказали активную поддержку Турции на фоне разрушительных февральских землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш. Причем помощь оказывалась не только в форме финансовой поддержки, но и посредством сбора гуманитарных грузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Азербайджан в числе первых мобилизовал усилия для помощи братской Турции

В зону бедствия были направлены 867 спасателей и медиков из Азербайджана. Причем первые группы прибыли в Турцию уже в первый день после землетрясения. За период работ они спасли из-под завалов 53 человека.

Кроме того, в зону бедствия из Азербайджана было отправлено более 10 тысяч палаток, около 2500 генераторов, более 20 тысяч обогревателей, 32 тысячи одеял, а также тонны продовольствие.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR обеспечила бесплатным топливом автомобили скорой помощи, пожарные бригады, сотрудников Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и поисково-спасательные службы.

Инициаторами кампаний по сбору помощи в Азербайджане выступили «Платформа единства и солидарности: Век Турции», «Братская помощь» и «Фонд Гейдара Алиева».

На спецсчет для помощи жителям Турции из Азербайджана было перечислено около 15 млн долларов.

В то же время, гуманитарная помощь была доставлена в Турцию 15 самолетами, 365 грузовиками и 25 ж/д составами.

15 млн долларов и более 100 юрт передал Казахстан для пострадавших

Казахстан также в числе первых протянул руку помощи Турции. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство выделило Турции финансовую помощь в размере 1 млн долларов, а также отправило в зону бедствия гуманитарные грузы общим весом 55 тонн.







Посольство Турции в Астане открыло специальный банковский счет, на который было перечислено около 15 млн долларов. Все пожертвования переведены на счета AFAD.

Наряду с Правительством в гуманитарных акциях в поддержку Турции участвовали также организации и рядовые жители Казахстана, собравшие более 500 тонн гуманитарной помощи, а также закупившие свыше 100 традиционных казахских «юрт».

Поисково-спасательная бригада из Казахстана в составе около 100 человек участвовала в спасательных работах в Газиантепе, Нурдагы и Хатае. Казахстанским спасателям удалось спасти из-под завалов разрушенных построек семь человек, а также извлечь тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Узбекские повара готовили еду для 10 тысяч жителей зоны бедствия

Вскоре после стихийного бедствия в Турции в Узбекистане стартовала кампания по сбору помощи для жителей пострадавших турецких провинций.

Кампания координировалась турецким посольством в Ташкенте и поддерживалась фондом «Молодежь - наше будущее» при Торгово-промышленной палате Узбекистана, а также Ассоциацией узбекско-турецких бизнесменов (UTİD), Советом по внешнеэкономическим связям (DEİK), Турецко-Узбекским деловым советом, узбекским отделением Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD) и т.д. По состоянию на 5 марта в рамках продолжающейся кампании в Узбекистане собрано пожертвований на сумму более 600 тысяч долларов.







Кроме того, по всей стране собрано и отправлено в Турцию свыше 600 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты и предметы медицинского назначения, продукты питания, одежда, обувь, одеяла, спальные мешки, детские подгузники и средства гигиены, генераторы, электрические обогреватели и другие необходимые предметы.

В поисково-спасательных работах в зоне бедствия участвовал также отряд в составе 100 человек из Узбекистана, а в полевом госпитале в Овакенте работал 71 военный медик из центральноазиатской республики.

За время пребывания в Турции узбекские спасатели спасли 18 человек.

Кроме того, узбекские повара готовили еду для пострадавших в зоне бедствия. Еду раздавали дважды в день почти 10 тысячам человек.

Кыргызстан установил 124 палатки в зоне бедствия

Жители Кыргызстана при координации с турецким посольством в Бишкеке собрали 55 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. На специальном счету для сбора пожертвований нуждающимся собрано 994 364 доллара.







Кроме того, на единый депозитный спецсчет, открытый Министерством финансов Кыргызстана для помощи зоне бедствия в Турции, по состоянию на 6 марта перечислено 1,117 млн долларов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана отправило для пострадавших 124 палатки.

Помощь от Туркменистана

Кампания по сбору помощи для нужд пострадавших при землетрясении в Турции была организована и в Туркменистане.

В рамках кампании, организованной при координации местных НПО и турецкого диппредставительства в Ашхабаде, в Турцию было отправлено 8071 одеяло, 380 коек, 20 генераторов, 60 обогревателей, 6 мобильных туалетов, 11,2 тонн одежды, 44,4 тонны медицинских принадлежностей и 67 тонн продовольствия.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 46 104 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.