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    Тюркские страны обсудили перспективы сотрудничества по исследованию космоса

    25 Апреля 2023, 22:10

    ТАШКЕНТ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана состоялось второе заседание Космических агентств Организации тюркских государств (ОТГ) и соответствующих органов.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Встреча прошла под председательством генерального директора Агентства космических исследований и технологий при Кабмине Узбекистана («Узбеккосмос») Шухрата Кадырова.

    В заседании приняли участие генсек ОТГ, посол Кубанычбек Омуралиев, глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, председатель правления Национального космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Самеддин Асадов, замминистра цифрового развития, инноваций и авиационной промышленности Республики Казахстан Малик Олджабеков, замруководителя Государственного агентства связи Кыргызстана Тимур Токолдошов, а также высокопоставленные представители соответствующих учреждений стран-наблюдателей ОТГ - Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.


    Выступая на заседании, Омуралиев отметил, что освоение космоса помогает решить многие стоящие перед человечеством проблемы, а работа, которую предстоит проделать в области космоса, проливает свет на будущее.

    Он подчеркнул, что в ОТГ придают значение сотрудничеству в сфере космоса, а эта встреча - свидетельство усилий стран-участниц по развитию совместного сотрудничества в области освоения космоса.

    Омуралиев поздравил Турцию в связи с тем, что около 10 дней назад в космос был запущен первый турецкий спутник наблюдения с субметровым разрешением.

    «Страны-участницы ОТГ имеют разные знания и опыт в освоении космоса, которые очень важно объединить», - подчеркнул он.


    Йылдырым согласился с важностью работ в сфере космических технологий. «Те, кто не в космосе, не могут сказать свое слово на международной арене»,- добавил он.

    Глава Турецкого космического агентства предложил странам-участницам ОТГ реализовать совместный проект Кубсат (формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих габариты 10×10×10 см при массе не более 1,33 кг) при координации с Турецким космическим агентством.

    По его словам, это очень важно для всех сторон, как с технической точки зрения, так и с точки зрения совместных работ.

    Первое совещание космических агентств ОТГ и связанных с ними органов состоялось 20 декабря 2021 года в Азербайджане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Освоение космоса Узбекистан Тюркский мир
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