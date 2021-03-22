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    Тюркские народы отметили праздник Наурыз в Анкаре

    22 Марта 2021, 03:00

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Тюркские народы вместе отметили праздник Наурыз в Анкаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу посольства Республики Казахстан в Турции в Facebook.

    Торжественное мероприятие, посвященное празднику Наурыз, состоялось с участием посольств Казахстана, Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Пакистана.

    Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы отметил, что праздник Наурыз - это общий праздник тюркского мира.

    В мире Наурыз празднуют народы Ближнего Востока, Турции, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Отмечают Наурыз мусульмане на Балканах, в Боснии и Герцеговине, а также в России.





    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Наурыз Тюркский мир
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