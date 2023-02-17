Тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе экспертного семинара по теме «Экономические связи и интеграция в тюркском мире» президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев заявил, что тюркские государства намерены усилить экономическое сотрудничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня необходимо усиление сотрудничества между экономическими исследовательскими центрами путем налаживания более тесного сотрудничества. Мы считаем, что этого можно достичь с помощью создания сети между этими институтами и экспертами», - сказал Шахин Мустафаев, выступая на семинаре.

Спикер отметил, что сотрудничество между тюркскими государствами существенно улучшилось за последние несколько лет.

«Это не было достигнуто легко. Все было построено пошагово и постепенно, через мудрые политические решения и волю наших политических лидеров. С принятием программы развития тюркского мира в 2021 году лидеры тюркских государств приняли на себя обязательства по развитию сотрудничества», - добавил Шахин Мустафаев.

Спикер напомнил, что в прошлом году проведен форум в Самарканде по дальнейшему усилению данных тенденций между тюркскими государствами. На форуме приняли Стратегию развития на 2022-2040 год.

«Нашим странам теперь требуются конкретные идеи в реализации этих инициатив. Сейчас нам нужно партнерство для оказания поддержки нашим правительствам по поиску приемлемых решений. В качестве президента Международной тюркской академии у меня есть четкое видение того, что мы должны фокусироваться на экономических вопросах. Тюркская академия может предоставить площадку для обсуждения экономического взаимодействия между тюркскими государствами», - резюмировал Шахин Мустафаев.



