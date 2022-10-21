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    Тюркские государства обсуждают создание единого алфавита

    21 Октября 2022, 10:51

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована Комиссия по созданию единого алфавита. Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.

    Семинар состоялся под председательством главы Общества турецкого языка (TDK) Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

    На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и ее распространения среди тюркских государств.

    В рамках семинара было принято решение о формировании «Комиссии по созданию единого алфавита» при ОТГ.

    В Комиссию войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах.

    Комиссии предстоит представить Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите.

    Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.

    В семинаре приняли участие также глава Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу и член Совета старейшин ОТГ от Азербайджана Хасан Хасанов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Турция Кыргызстан Тюркский мир Мировые новости
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