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    Тюремное заключение за свадьбы и торжества: Иордания борется с коронавирусом

    18 Сентября 2020, 20:56

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданские власти заявили о возможности тюремного заключения для организаторов свадеб, торжеств, похорон и общественных собраний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Для предотвращения роста зараженных коронавирусом в Хашимитском королевстве принято решение наказывать организаторов массовых мероприятий, на которые соберутся более 20 человек, тюремным заключением до одного года.

    «Этот приказ направлен на предотвращение нарушений, которые привели к распространению вируса и увеличению числа инфекций», -заявил государственный министр информации Амджад Адейле, добавив, что на нарушителей будут наложены крупные штрафы.

    Со слов политика, широкие полномочия правительству дает принятый в прошлом году королем Иордании Абдаллой II закон о чрезвычайном положении.

    По мнению министра здравоохранения Саада Джабера, причиной роста инфицированных коронавирусной инфекцией в последние недели стало проведение свадеб и общественных собраний, на которых присутствующие не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

    В четверг Иордания заявила о 279 новых случаев заболевания COVID-19, что стало самым крупным числом заразившихся с начала пандемии в марте этого года.

    После того, как среди учеников и учителей появились десятки зараженных, властями на две недели была приостановлена работа школ. Та же участь постигла рестораны и культовые сооружения: с четверга на карантин закрыты все мечети и церкви в стране.

    Правительство все же отказалось от введения полномасштабного карантина, поскольку он может навредить экономике королевства.

    Со слов министра транспорта Халеда Саифа, упрощен и въезд в Иорданию из-за рубежа. Теперь не требуется находиться на двухнедельном карантине, а достаточно переждать его дома в течение недели. По мнению правительства, послабление поможет восстановить поток туристов в медицинский сектор страны.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иордания
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